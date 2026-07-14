Зеленський: нова європейська система протиракетної оборони може з'явитися вже у 2026 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням нової системи протиракетної оборони, яка в разі успішних випробувань може бути готовою вже у 2026 році.

"Це як Lego, протиракетне Lego. Якщо наші випробування пройдуть успішно, ця нова система з'явиться вже у 2026 році. Це буде чудово і дуже корисно", – сказав він у інтерв'ю для BFMTV.

"Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети і що вона має або незабаром матиме можливість запускати їх на відстань 5 тис. кілометрів. Це лише питання часу", – зауважив президент.

За його словами, Україна вже працює над новими протиракетними системами та системами протиповітряної оборони.

"Ми не дуже багато про це говоримо, бо зараз проводимо їхні випробування, але пріоритетом є самооборона", – зазначив президент.

Він наголосив, що Росія вже має ракети, здатні уражати будь-яке європейське місто, тому Європі необхідно створити власну систему протиракетної оборони.

"Це буде дешевше, ніж Patriot, і має бути схожим на них", – сказав Зеленський.

За словами президента, проєкт буде повністю європейським. До співпраці вже залучені Франція, Швеція, Данія, Італія, Норвегія та інші країни.

Президент також наголосив, що для створення спільного повітряного щита необхідна співпраця європейських держав.

"Якщо ми хочемо безпечну Європу з дуже міцним повітряним щитом – не лише для когось одного, а для всіх, – то хтось повинен платити, хтось – виробляти, а хтось – продавати", – резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство у понеділок ,13 липня, оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.