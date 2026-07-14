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Зеленський: у разі відсутності перемоги Путін може вдатися до ескалації війни

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Зеленський: у разі відсутності перемоги Путін може вдатися до ескалації війни
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Володимир Путін не досягне поставлених цілей у війні проти України він може вдатися до ескалації війни.

"Якщо Володимир Путін не досягне перемоги, він стане дуже небезпечним, і не лише для нас. Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", – сказав Зеленський у інтерв'ю для BFMTV.

За словами президента, Росія також може спробувати втягнути у війну більше країн.

Водночас Зеленський наголосив, що припинення вогню потрібне не лише Україні, а й самій Росії.

"Це шанс для світу, а перед цим – для власної нації, для всіх тих сімей, які втратили своїх солдатів, своїх синів, своїх дочок. Йому (Путіну – ІФ-У) вирішувати думати про всіх цих людей, а не мені", – зазначив президент.

 

#путін #війна #зеленський
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