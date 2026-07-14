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Внаслідок останніх атак РФ без світла – частина споживачів у 7 областях, ще в 3 негода знеструмила 72 н. п.

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Внаслідок останніх атак РФ без світла – частина споживачів у 7 областях, ще в 3 негода знеструмила 72 н. п.
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Станом на ранок 14 липня внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях, повідомила НЕК "Укренерго" у вівторок.

Наразі скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози та поривів вітру на ранок вівторка повністю або частково було знеструмлено 72 населені пункти у Тернопільській, Київській та Чернігівській областях. Наразі ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені негодою лінії електропередачі.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і станом на 09:30 14 липня цей показник був на 2,2% вищим, ніж в цей же час 13 липня.

Як пояснили в "Укренерго", причиною змін є хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу споживання із загальної мережі, а також зростання температури повітря, що спонукає споживачів користуватись кондиціонерами.

 

#укренерго #енергетика #обстріли
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