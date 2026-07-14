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Київ рішуче засуджує іранські ракетні атаки на танкери в Ормузькій протоці, внаслідок яких поранено двох українських громадян – Сибіга

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Київ рішуче засуджує іранські ракетні атаки на танкери в Ормузькій протоці, внаслідок яких поранено двох українських громадян – Сибіга
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна рішуче засуджує іранські ракетні атаки на еміратські нафтотанкери в Ормузькій протоці, унаслідок яких двоє українських громадян отримали поранення, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Наші дипломатичні представництва в ОАЕ та Омані тісно співпрацюють із відповідними органами влади, щоб надати необхідну допомогу пораненим українцям", – написав він у Х.

Міністр наголосив, що атаки на комерційне судноплавство загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній енергетичній безпеці.

"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій та повного відновлення доступу до Ормузької протоки", – підкреслив глава МЗС.

Раніше Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що двоє українців постраждали внаслідок атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці 14 липня. під атаку іранських ракет потрапили їхні танкери "Момбаса" та "Аль-Бахія" в південній частині протоки, у територіальних водах Оману.

Унаслідок атаки загинув член екіпажу танкера "Момбаса" – громадянин Індії. Ще вісім людей постраждали – це шестеро індійців і двоє українців.

В ОАЕ засудили цю атаку і назвали її "серйозним порушенням і явним порушенням міжнародного права, що загрожує безпеці та стабільності регіону".

 

#ормузька_протока #сибіга
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