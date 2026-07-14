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Зеленський про російські обстріли: Вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС

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Зеленський про російські обстріли: Вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріли України з боку РФ, зазначивши, що потрібно негайно посилити санкційний тиск на агресора.

"Тиску на Росію має бути більше. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій. Всі компоненти – чипи, мікросхеми, товари подвійного призначення – все, чим Росія користується, щоб затягувати війну і бити по людях, має бути зупинено", – написав він у Телеграм.

Зеленський зазначив, що нещодавні домовленості щодо європейського антібалістичного проєкту також може сприяти безпеці України.

"Наші домовленості з партнерами щодо європейської антибалістики – це те, що дійсно може додати безпеки для наших людей. Треба рухатись разом – кожна компанія і кожна країна мають бути справжніми захисниками життя. Спільних спроможностей достатньо, і разом ми можемо побудувати дійсно надійний захист для України та всієї Європи. Дякую всім, хто допомагає", – додав президент.

 

#санкції #зеленський #обстріли
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