Києво-Печерська лавра відкрила Дальні печери для паломників і відвідувачів

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбулося урочисте відкриття Дальніх печер для паломників і відвідувачів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зранку у вівторок у Лаврі відбувся молебень за Україну, який звершив митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній за участі намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ, єпископ Авраамія.

Після цього для паломників та відвідувачів буде відкрито доступ до печер.

Зазначається, що перший місяць доступ буде відкрито лише для вірян, а орієнтовно з 15 серпня – для всіх відвідувачів.

"Пройшло не так багато часу з того моменту, коли ми всі разом відкривали Ближні печери. Сьогодні ми відкриваємо Дальні печери. І це свідчить про те, що наші справи є системними. Дуже важливо, щоб Києво-Печерська лавра була тим місцем, яке відкрите для українських вірян, для українських прочан, де звучить українська молитва, український Духовний гімн, де люди відчувають себе частиною української культурної, релігійної і державної традиції", – сказала на відкритті віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

У заході також взяли участь перший заступник міністра культури України Іван Вербицький, генеральний директор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), народний депутат Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), представники ПЦУ, Мінкультури та заповідника.

Дальні печери – одна з найдавніших святинь Києво-Печерської лаври. Разом із Ближніми вони утворюють унікальну систему рукотворних підземних лабіринтів, у яких у середині XI століття зародився Києво-Печерський монастир. Спочатку печери слугували житлом і місцем молитовного подвигу ченців, а згодом стали підземним некрополем.

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду. 9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра". Наразі тривають суди в апеляційній інстанції.

У серпні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври всіх відвідувачів.

У лютому 2026 року заповідник відкрив доступ на територію Ближніх печер, а в червні у Ближніх печерах Лаври відновилися регулярні молебні.