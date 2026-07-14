Сирський обговорив із командувачем спецмісії НАТО критичні потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом під час якої обговорив зокрема, критичні потреби ЗСУ, насамперед – щодо засобів протиповітряної оборони.

"Ми високо цінуємо наполегливі зусилля партнерів у пошуку можливостей оперативно забезпечувати наші запити щодо озброєння та боєприпасів, зокрема для поповнення запасу зенітних ракет… Обнадійливим є заява президента США… щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. У поєднанні з реалізацією Переліку пріоритетних вимог України (PURL), обидва підходи забезпечують короткострокову та довгострокову підтримку, необхідну для зміцнення бойових можливостей ЗСУ", – написав головком у Телеграм.

Сирський зазначив, що ЗСУ має перехоплювати стратегічну ініціативу та переходити до активної оборони.

"Для зниження наступального потенціалу противника та обмеження його можливостей завдавати масовані ракетно-авіаційні удари, Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2 тис. км. Також в рамках Middle Strike знищуємо логістичну мережу росіян на відстані до 200-300 км від лінії фронту. Це теж має позначитись на полі бою", – зауважив він.

Сирський висловив вдячність Баззарду, керівництву США та всьому американському народові за підтримку й допомогу, надані Україні в боротьбі за свободу та незалежність.