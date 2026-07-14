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Три людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

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Три людини поранено на Донеччині через ворожі обстріли – ОВА

Три людини поранено у Донецький області через обстріли ворога, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі, будинок, гараж і 2 автівки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено транспортний засіб; у Василівській Пустоші пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому та Самійлівці пошкоджено по приватному будинку. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки. У Дружківці поранено людину", – написав Філашкін у телеграм ранком у вівторок.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 395 людей, у тому числі 36 дітей, додав очільник області.

 

#донецька_область #обстріліи
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