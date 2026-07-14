Двох українських моряків поранено через атаку Ірану на танкери в Ормузькій протоці – Reuters

Один моряк загинув, а ще вісім, серед них – два українця, дістали поранень через атаку на нафтові танкери Mombasa та Al Bahiyah іранськими крилатими ракетами в Ормузькій протоці, повідомляє агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Об'єднаних арабських еміратів.

"Танкери "Момбаса" та "Аль-Бахія" стали мішенями у південній смузі проливу, перебуваючи в територіальних водах Оману. Загиблий член екіпажу перебував на борту "Момбаси"… З восьми поранених четверо отримали серйозні травми. Шестеро поранених – громадяни Індії, а двоє – громадяни України", – повідомило міністерство.

"Напади завдали матеріальної шкоди обом танкерам після того, як на борту спалахнули пожежі", – йдеться у повідомленні агенства.

Міноборони ОАЕ засудило те, що назвало "відвертим нападом", і заявило, що країна зберігає "повне право відповісти на цю ескалацію".

Корпус стражів ісламської революції (КСІР) заявив у вівторок, що два "порушники" – супертанкери – були вражені та виведені з ладу в Ормузькій протоці після того, як вони проігнорували неодноразові попередження, вимкнули навігаційні системи та спробували пройти через маршрут, який гвардія назвала замінованим.