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ПС ЗСУ: Збито/подавлено 7 ракет та 108 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях

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ПС ЗСУ: Збито/подавлено 7 ракет та 108 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / https://www.facebook.com/kpszsu

У ніч проти вівторка противник атакував вісьма балістичними ракетами та 135 ударними безпілотниками, протиповітряною обороною знешкоджено сім ракет та 108 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на десяти локаціях, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"У ніч на 14 липня (з 18:00 13 липня) противник атакував вісма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим) та 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецька, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено п'ять балістичних ракет Іскандер-М/С-400, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

 

#війна #пс_зсу
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