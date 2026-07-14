Ворог обстріляв Херсонщину, троє загиблих і 25 постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, троє загиблих і 25 людей постраждали, з них одна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 25 – дістали поранення, з них – 1 дитина", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Ромашкове, Розлив, Зорівка, Велетенське, Дар'ївка, Микільське, Берислав, Шевченківка, Раківка, Урожайне, Любимівка, Милове, Новорайськ, Костирка, Кучерське, Чарівне, Борозенське, Суханове, Красносільське, Нововоронцовка, Стійке, Сагайдачне, Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, стільникову вежу, підприємство, автозаправну станцію, автівки швидкої, тролейбуси та приватні автомобілі.