РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є жертви і постраждалі

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, двоє загиблих та четверо постраждалих, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками", – написав він у телеграмі.

Так, на Синельниківщині ворог бив по Синельниковому, Українській та Петропавлівській громадах. Виникли пожежі. Пошкоджені АЗС, приватний будинок, автівки.

Ганжа уточнив, що через минулу атаку на район загинули дві людини. Окрім 73-річного чоловіка, чоловік 55 років. До чотирьох збільшилася кількість постраждалих. Допомога лікарів знадобилася й 25-річному пораненому, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Томаківська, Мозолевська громади. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки і господарська споруда.

У Кам'янському районі понівечені сільськогосподарське підприємство та інфраструктура.

У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджена інфраструктура.