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Російська атака пошкодила об'єкти інфраструктури на півночі Житомирщини

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Російська атака пошкодила об'єкти інфраструктури на півночі Житомирщини

Російські війська у ніч на вівторок атакували північ Житомирської області, пошкоджені об'єкти міської інфраструктури та приватна господарча будівля, повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі північ Житомирщини опинилась під ворожими ударами. Внаслідок влучань поблизу житлової забудови пошкоджень зазнали об'єкти міської інфраструктури та приватна господарча будівля", – написав він у телеграмі.

Бунечко додав, що пожежі на місці влучань вдалося оперативно ліквідувати. Наразі інформації про жертви та постраждалих не надходило.

 

#житомирська_область #обстріли
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