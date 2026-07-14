РФ атакувала дроном локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині

Російські війська знову атакували цивільну залізничну інфраструктуру, поціливши безпілотником у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована. Завдяки цим діям, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні у телеграмі.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють усі відповідні служби.

"Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Попри це, залізничники оперативно ліквідовують наслідки обстрілів і забезпечують безперервний рух поїздів. Саме дотримання алгоритмів безпеки та своєчасна евакуація цього разу дозволили уникнути жертв", – підкреслили в міністерстві.