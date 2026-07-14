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Події

Дві жінки постраждали внаслідок атаки російського дрона на Чернігівщині

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Дві жінки постраждали внаслідок атаки російського дрона на Чернігівщині

Російський безпілотник на ранок вівторка атакував Чернігівську область, внаслідок чого постраждали дві жінки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Чернігівщині внаслідок російської атаки травмовані двоє жінок", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Постраждалих госпіталізували до лікарні, зазначили у відомстві.

 

#чернігівська_область #обстріли
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