Дві жінки постраждали внаслідок атаки російського дрона на Чернігівщині

Російський безпілотник на ранок вівторка атакував Чернігівську область, внаслідок чого постраждали дві жінки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Чернігівщині внаслідок російської атаки травмовані двоє жінок", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Постраждалих госпіталізували до лікарні, зазначили у відомстві.