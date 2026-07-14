Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 334 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1120 окупантів, шість танка, 46 артсистем, одну бронемашину, 1508 БПЛА, а також 334 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб, танків – 12 131 (+6) од. бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од, артилерійських систем – 45 911 (+46) од, РСЗВ – 1 931 (+2) од, засоби ППО – 1 491 (+2) од, літаків – 437 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од, крилаті ракети – 4 899 (+3) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 119 862 (+330) од, спеціальна техніка – 4 416 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.