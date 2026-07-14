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Росіяни атакували Запорізьку область, 16 поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, 16 поранених
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська на ранок вівторка завдали більше 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого постраждали 16 людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1011 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Шістнадцять людей, зокрема одна дитина, постраждали внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Зеленій Діброві, Веселянці, Юрківці, Новослободці, Омельнику, Любицькому, Вільнянці, Преображенці, Сонячному та Свободі.

Він додав, що 691 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Новомиколаївку, Балабине, Новотроїцьке, Біленьке, Трудооленівку, Григорівку, Мар'ївку, Новорозівку, Новоіванівку, Новоолександрівку, Миролюбівку, Долинське, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате та Різдвянку.

Також зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці та Новоданилівці, а 301 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 190 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

 

#запорізька #обстріли
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