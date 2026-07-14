Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни знову атакували Київ, виникли пожежі в двох районах – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни знову атакували Київ, виникли пожежі в двох районах – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти в ніч на вівторок знову атакували столицю, внаслідок чого виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста, повідомляє Держслужба з НС.

Зокрема, в Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежа ліквідована.

У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежа ліквідована.

Також на іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату.

Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

 

#київ #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Багатонаціональні сили, які розгорнуть в Україні після припинення бойових дій, проведуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяці" – Макрон

Багатонаціональні сили, які розгорнуть в Україні після припинення бойових дій, проведуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяці" – Макрон

Багатонаціональні сили, які планується розгорнути в Україні після припинення бойових дій, розпочнуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяц…

Читати
Терехов обговорив на зустрічі з Зеленським відновлення, розвиток промисловості та боротьбу із бідністю

Терехов обговорив на зустрічі з Зеленським відновлення, розвиток промисловості та боротьбу із бідністю

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленс…

Читати