Росіяни знову атакували Київ, виникли пожежі в двох районах – ДСНС

Російські окупанти в ніч на вівторок знову атакували столицю, внаслідок чого виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста, повідомляє Держслужба з НС.

Зокрема, в Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежа ліквідована.

У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежа ліквідована.

Також на іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату.

Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.