14 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 липня відзначають День хаосу і безладу, Міжнародний день небінарних людей, День взяття Бастилії, День обізнаності про акул.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Акили.

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День хаосу і безладу

Незвичайне свято відзначають 14 липня, завдяки американці Едрієнн Сью Куперсміт, - це День хаосу і безладу. Ще він відомий як Pandemonium Day, або День стовпотворіння.

Слово "Pandemonium" відоме ще з біблійних часів, проте набуло розповсюдження лише в 17 столітті завдяки поемі англійського поета Дж. Мільтона "Загублений рай". У своєму творі автор, який вибудував сюжет на біблійній основі, називає цим словом чертоги скинутого з Небес занепалого янгола, який уособлює собою сили Зла. Буквально ж з латини перекладається як стовпотворіння, сум'яття і безлад.

Заснування подібного свята трактують неоднозначно, і вкладають у пояснення його значення різний сенс. З одного боку, заснування свята, присвяченого хаосу, та ще й із назвою, що побічно асоціюється із силами зла, може викликати настороженість. З іншого боку, звернення до теми хаосу відсилає нас до ще давніх теорій походження світу, створеного з цього самого хаосу або з нічого. Ця ж теорія лежить і в основі християнського віровчення, яке говорить про те, що Господь створив світ із хаосу.

Міжнародний день небінарних людей

14 липня кожного року світ відзначає доволі молоду, проте важливу подію – Міжнародний день небінарних людей. Така дата почала відзначатись з 2012 році.

Небінарна гендерна ідентичність – це усвідомлення себе поза межею гендерного бінаризму, тобто традиційного розділення статей на чоловічу та жіночу. Небінарні особистості можуть мати декілька статей чи не мати статевої приналежності зовсім (агендерність). Необхідно зауважити, що гендер не пов’язаний із сексуальною орієнтацією та андроґінністю.

Метою Міжнародного дня небінарних людей є привернення уваги суспільства до проблем, з якими стикаються особи з небінарним гендером; підвищення поінформованості щодо гендерквіру (небінарності); подолання дискримінації за гендерною ознакою.

День взяття Бастилії

Щорічно 14 липня вся Франція святкує національне свято Республіки - День взяття Бастилії або День 14 липня, встановлений ще 1880 року.

Історична подія, що стала підставою для заснування свята, сталася під час Великої французької революції - 1789 року повсталі парижани штурмом взяли фортецю-в'язницю Бастилію - символ королівського деспотизму та звільнили сімох ув'язнених. Ця подія вважається початком Великої французької революції, а також символом повалення абсолютизму.

Хоча День взяття Бастилії вважається національним святом Франції, але відзначають його не лише в цій країні. Облога і взяття Бастилії - одна з грандіозних подій в історії людства. Вона стала символом досягнутого революційним шляхом політичного звільнення.

День обізнаності про акул

Акули — надряд хрящових риб, переважно пелагічних.

Найдавніші представники існували близько 420—450 млн років тому. Дотепер відомо понад 450 видів акул: від глибоководної Etmopterus perryi, завдовжки лише 17 сантиметрів, до китової акули — найбільшої риби (її довжина досягає 20, іноді й більше метрів). Представники надряду широко розповсюджені в морях і океанах, від поверхні до глибин понад 2000 метрів. Здебільшого мешкають в морській воді, але деякі види здатні жити також і в прісній. Більшість акул належать до так званих справжніх хижаків, але три види (китова, гігантська і великорота акули) — фільтратори, що живляться планктоном, кальмарами та дрібними рибами.

День обізнаності про акул має за мету привернення уваги людства до цих тварин,покращення поінформованості щодо вагомої ролі риб для нашої планети, спростування міфів про акул як морських монстрів, наголошення на необхідності збереження природних творінь.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Жозефа Артюра де Гобіно (1816–1882), французького письменника, публіциста, соціолога, дипломата, основоположника расистських теорій;

135 років від дня народження Арсенія Петровича Хоменка (1891–1939), українського демографа, статистика, одного з фундаторів української демографічної школи і державної демостатистичної служби в Україні;

90 років від дня народження Валентини Андріївни Зленко (1936–2023), української історикині, педагогині;

90 років від дня народження Анатолія Олексійовича Копилова (1936–2007), українського історика, краєзнавця.

Ще цього дня:

1099 - Учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалили мечеті та синагоги;

1789 - Повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію. Національне свято Франції;

1894 - У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова та Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол;

1933 - Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;

1945 - Новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1969 - Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 - Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти про стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

Церковне свято

Святого апостола Акили

Святий Акила, якого згадують цього дня, був апостолом від сімдесяти (так називають безпосередніх учнів Дванадцяти апостолів).

Акила, за походженням юдей, народився в місті Понте, але довго жив у Римі, поки не був вигнаний звідти за велінням імператора Клавдія. Оселившись у Коринті разом із дружиною Прісцилою, Акила познайомився зі святим Павлом. Згодом апостол навернув подружжя до християнства. Акила і Прісцила проводили у своєму домі богослужіння, поширювали християнську віру і багато в чому допомагали апостолу Павлу.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

З прикмет цього дня:

Спекотний і сонячний день обіцяє теплу і суху осінь. Якщо 14 липня йде дощ, варто чекати затяжних дощів — литиме ще цілих сорок днів. Поява жовтого листя на деревах пророкує ранню осінь.

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