Сестра Ліндсі Грема зайняла його місце в Сенаті США – ЗМІ

Дарлін Грем Нордон, сестра сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема, зайняла його місце в Сенаті США після його смерті, передає Fox News.

Як зазначається, про призначення Нордон оголосив губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер в понеділок, 13 липня.

"Для мене велика честь попросити його молодшу сестру Дарлін Грем завершити його справу", – заявив Макмастер.

Макмастер, який є близьким союзником Трампа, заявив про призначення Нордон менш ніж через 48 годин після того, як її брат, багаторічний сенатор, раптово помер від розшарування аорти.

Як повідомлялося, сенатор США Ліндсі Грем помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби, повідомив офіс сенатора, заяву якого розміщено у профілі Грема на платформі X у неділю.

10 липня сенатор зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через раптову смерть сенатора Ліндсі Грема.

Джерело: https://www.foxnews.com/politics/lindsey-grahams-sister-appointed-senate-gop-rushes-protect-fragile-majority