Сибіга та Зеленська обговорили з главою ЮНЕСКО розширення співпраці у сферах освіти, культури і науки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з першою леді Оленою Зеленською в ходу зустрічі з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані обговорили розширення співпраці у сферах освіти, культури, науки та захисту свободи вираження поглядів в умовах триваючої російської агресії.

"Ми обговорили розширення співпраці задля захисту освіти, культури, науки та свободи вираження поглядів в умовах триваючої російської агресії", – йдеться в телеграмі МЗС.

Як повідомляється, Сибіга висловив вдячність ЮНЕСКО за ініціативи з підтримки та збереження спільної культурної спадщини.

Також одним із ключових фокусів розмови стала Києво-Печерська лавра, яка була серйозно пошкоджена внаслідок російських атак у червні 2026 року, та необхідність спільних зусиль для підтримки її відновлення.

Сторони також обговорили питання українських культурних цінностей, викрадених Росією, та вивчили можливості співпраці в цій сфері.

"Україна залишається відданим партнером у просуванні ключових цінностей ЮНЕСКО", – наголосив Сибіга.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9594