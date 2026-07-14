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FPV-дрон РФ атакував Семенівку на Чернігівщині, пошкоджено будинок і автомобіль

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Ворожий FPV-дрон атакував Семенівку Чернігівської області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Як повідомив начальник Новгород-Сіверської РДА Олександр Селіверстов, в понеділок, 13 липня, близько 20:05, зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона в місті Семенівка. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок та припаркований поруч цивільний автомобіль ВАЗ.

За наявною на інформацією, постраждалих серед місцевого населення немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JefLGNLrHUj2QzwbMYHQKnarKwzYWwvrB335mKekB8YoWV3jAFGkRMx95iVsq39vl&id=61579137283645

#дрон #чернігівська #пошкодження
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