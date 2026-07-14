На фронті відбулось 202 боїв за добу, найбільше на покровському та слов'янськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 202 рази атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та слов'янському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 202 бойові зіткнення. Агресор здійснив 53 авіаційні удари із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5633 дрони-камікадзе та здійснив 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції українських оборонців. Противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, один з яких із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки.

На куп'янському напрямку ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка.

П'ять спроб загарбників просунутися відбито на лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та у бік населених пунктів Чернещина, Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

На краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

29 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка, Мирне. Одне боєзіткнення досі триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 15 – поранено; знищено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки противника, 27 укриттів особового складу, три склади боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог тричі атакував у бік Калинівського та у районі Злагоди.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське.

На оріхівському напрямку ворог три рази штурмував позиції українських захисників у районах Степового та Плавнів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02s7Z4doNJ9RJkt8UDNGR35Z56voB2eViZWrrHDGT7dSUuBzjkPfnQJ5YWhJKqQ3kfl