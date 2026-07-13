Буданов закликав ЄС розблокувати EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру для закупівлі зброї

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час зустрічі з єврокомісаром з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом закликав розблокувати EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру для закупівлі нового озброєння.

"На сьогодні головним питанням для нас є забезпечення стабільних постачань зброї, зокрема підсилення ППО, далекобійні ракети, артилерія та дрони. У цьому контексті важливим є розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для закупівлі нового озброєння", – написав Буданов у соцмережі Х.

Він також висловив вдячність Кубілюсу за постійну підтримку України та ухвалення програми Ukraine Support Loan обсягом до EUR90 млрд на 2026-2027 роки.

За словами Буданова, невикористаний потенціал української оборонної промисловості оцінюється у $30 млрд, і Україна розраховує на європейські інвестиції.

"Українська зброя вже довела свою ефективність на полі бою, вона дешевша за світові аналоги. Тому поєднання європейських ресурсів, технологій та українського бойового досвіду безпосередньо вплине на розвиток оборонного потенціалу всього ЄС", – зазначив він.

Крім того, сторони обговорили створення єдиної європейської антибалістичної системи. Буданов наголосив, що членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки, і висловив сподівання на якнайшвидше відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу.

Джерело: https://x.com/Kyrylo_Budanov/status/2076737132975038672?s=20