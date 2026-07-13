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Трамп підтримує пакет санкцій проти Росії, ініційований Гремом – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініційованого сенатором Ліндсі Гремом, повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

За даними телеканалу, підтримка президента може полегшити просування законопроєкту в Сенаті після смерті Грема, який протягом кількох років працював над його підготовкою.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тюн заявив, що Білий дім тісно співпрацював із Гремом над законопроєктом, та висловив сподівання на його ухвалення за підтримки як республіканців, так і демократів.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту, повідомив, що планує обговорити з Тюном остаточну підготовку документа та терміни його розгляду, а також визначення нового головного спонсора після смерті Грема.

За інформацією CNN, законопроєкт надасть Трампу можливість запроваджувати високі мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ і уран, з метою посилення економічного тиску на Росію у зв'язку з війною проти України.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/07/13/politics/trump-russia-sanctions-graham

#рф #санкції #трамп #сша
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