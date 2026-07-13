Окупанти на минулому тижні подвоїли темпи наступу, активізувавшись під Гуляйполем на Костянтинівкою – DeepState

Російські окупанти збільшили минулого тижня площу окупації української території на 33,28 кв. км, що понад удвічі більше, ніж позаминулого, коли вони спромоглися захопити 14,71 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Найбільше ворог просунувся на добропільському, костянтинівському та слов'янському напрямках в Донецькій області ворог, де наростив темпи просування з 14,57 кв км на позаминулому тижні до 26,7 кв км на минулому.

Були захоплені східні околиці Коснятнинівки та село Каленики Лиманської громади Краматорського району. На добропільському напрямку ворог просунувся на північ від міста Родинське поза межами населених пунктів, а на слов'янському – на правому березі Сівенського Дінця між окупованим селом Закітне в бік Кривої Луки, яка лежить у районі проникнення (сірій зоні).

На гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, де на позаминулому тижні просування противника зупинилося взагалі, ворог захопив 4,51 кв км на захід від окупованого Гуляйполя.

Також окупанти захопили 2,07 км на вовчанському напрямку у Харківській області біля державного кордону поза населеними пунктами між селом Червоне на російському боці на Бочкове на українському, створивши новий плацдарм.

На запорізькому напрямку, де позаминулого тижня завдяки контрнаступальним діям Сил оборони площа окупації зменшувалась, на минулому тижні без змін. Також не відновлювалося просування ворога на куп'янському напрямку, харківському та на сумському напрямках, де на позаминулому тижні фіксувалися невеликі просування ворога біля державного кордону.

На інших напрямках фронту також без змін.

Зростання району проникнення спостерігалося на всіх напрямках, крім Костянтинівки та Гуляйполя, де ворог закріпився на околицях міст, які раніше перебували в сірій зоні. Сама Костянтинівка, як і раніше, частково в сірій зоні, частково (північна частина) – під контролем Сил оборони. Сумарно район проникнення зріс за тиждень на 42,45 кв км, тоді як на позаминулому – на 26,03 кв км.

Таким чином, згідно з даними DeepState, щодоби минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 4,8 кв. км на добу, район проникнення – на 6,1 кв. км.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2,1 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, а в травні змогли повторити цей успіх. У проміжку між цим, у березні, площа ворожої окупації зростала на 4-5 кв. км на добу, у червні та на початку липня – на 2-3 кв. км на добу.

Джерело: t.me/DeepStateUA