Мерц: Ми відкриті до мирних переговорів між Україною та РФ за підтримки Європи та США. Тепер усе залежить лише від Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив підтримку проведенню переговорів між Україною та Росією за підтримки Європи та Сполучених Штатів, наголосивши, що "тепер усе залежить лише від Володимира Путіна".

"Сьогоднішня зустріч показала, що в нас єдиний компас. Він спрямований на мир для України та безпеку для Європи. Україна готова завершити війну. Вона була готова завжди. Ми також відкриті до мирних переговорів між Україною та Росією за підтримки Європи та Сполучених Штатів. Тепер усе залежить лише від Путіна – чи скористається він цим шансом", – сказав він на пресконференції за результатами засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Мерц наголосив, що до того часу Німеччина буде посилювати тиск на Москву. Також Берлін продовжить тісну співпрацю з партнерами в межах Коаліції охочих.

"Насамперед ми й надалі твердо стоїмо на боці України. Ще раз: ми робимо це заради свободи, яку завтра разом із нашими французькими сусідами та друзями святкуватимемо тут, у Парижі. Ми робимо це заради свободи в усій Європі", – заявив він.