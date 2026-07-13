Мерц: Україна вже кілька місяців досягає помітних військових успіхів, наша підтримка відіграє в цьому ключову роль

Російська війна проти України та проти Європи перейшла в нову фазу, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ця війна проти України та проти Європи перейшла в нову фазу. Україна вже кілька місяців досягає помітних військових успіхів. Наша підтримка відіграє в цьому ключову роль. Кремль, зі свого боку, більше не досягає скільки-небудь значних територіальних здобутків", – сказав він на пресконференції за результатами засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

За словами канцлера, все чіткіше стає зрозуміло, і все більше російських громадян змушені визнати: Москва в цій війні не переможе.

"Росія не досягне своїх воєнних цілей. Ці дипломатичні та військові зміни останніх днів і тижнів ми хочемо спільно використати", – заявив він, звертаючись до президента Володимира Зеленського з запевненням зміцнювати Україну.

"Ми посилюємо тиск на Росію. Ми робимо це не для того, щоб продовжити війну, а для того, щоб завершити її якомога швидше. Настав час сісти за стіл переговорів. Настав час домовитися про припинення вогню. Настав час припинити це безглузде кровопролиття в Україні", – наголосив Мерц.