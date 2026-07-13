Стармер: Мій наступник продовжить підтримку України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив упевненість, що його наступник продовжить політику підтримки України.

"Я з першого дня Коаліції (охочих – ІФ-У) підтримував Україну, і я знаю, що мій наступник буде продовжувати цю політику, він не відступить від підтримки України", – сказав Стармер на пресконференції за результатами засідання Коаліції охочих у Парижі.

За його словами, підтримка України стала спільною справою союзників.

"Тому що Україна стала нашою спільною справою, справою всієї нашої епохи. І я впевнений, що в кінці ми вийдемо на сталий і міцний мир, і цей мир так потрібен Україні і Володимиру (Зеленському – ІФ-У)", – зазначив британський прем'єр.