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Трамп заявив про відновлення блокади Ірану та намір стягувати 20% вартості вантажів у Ормузькій протоці

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Трамп заявив про відновлення блокади Ірану та намір стягувати 20% вартості вантажів у Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив про відновлення американської блокади Ірану та намір запровадити компенсаційний збір у розмірі 20% від вартості всіх вантажів, що перевозяться через Ормузьку протоку.

"Ормузька протока відкрита і залишатиметься відкритою, з Іраном чи без нього. Ми відновлюємо іранську блокаду... Усі інші країни матимуть справедливе та відкрите використання протоки", – написав Трамп у соцмережі Truth Social в понеділок.

За словами президента США, відтепер Сполучені Штати будуть "охоронцем Ормузької протоки", а для компенсації витрат на забезпечення безпеки судноплавства стягуватимуть 20% від вартості всіх перевезених через протоку вантажів.

"Процес та формування розпочнуться негайно", – додав Трамп, не уточнивши механізм реалізації цієї ініціативи.

 

#трамп #ормузька_протока
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