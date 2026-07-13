Стармер: Можна очікувати нової хвилі гібридних атак РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що Росія може вдатися до нової ескалації гібридних атак, намагаючись посилити тиск на союзників України.

"Путін розуміє свої вразливості, він, звісно, буде пробувати на нас тиснути зі свого боку. І ми можемо очікувати чергову ескалацію в плані гібридних атак", – сказав Стармер на прескоференції після засідання Коаліції охочих у Парижі.

За його словами, прикладами таких дій уже були атаки на систему енергопостачання Польщі та спроби підірвати економічні системи.

"Ми вже бачили ті атаки, які були на систему енергопостачання Польщі. Інші приклади – це був підрив нашої економічної системи, і тому ми повинні лише посилити наші протидії. Ми не повинні жодним чином ставати менш рішучими, менш сміливими", – наголосив британський прем'єр.