Багатонаціональні сили, які розгорнуть в Україні після припинення бойових дій, проведуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяці" – Макрон

Багатонаціональні сили, які планується розгорнути в Україні після припинення бойових дій, розпочнуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяці ", оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

"...Відтоді була завершена інтенсивна планувальна робота під керівництвом наших начальників генеральних штабів. Тож коаліція вже має цю багатонаціональну силу для України, яка тепер готова діяти. Штаб цієї сили організовує це планування і щотижня перетворює його на конкретні оперативні зобов'язання. У цьому контексті ми сьогодні ухвалили рішення щодо навчань, які відбудуться найближчими місяцями. Вони були офіційно представлені нам щойно", – сказав він на пресконференції за результатами засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

За словами Макрона, "ці навчання будуть проведені в країнах-сусідах України для перевірки наших планів розгортання та демонстрації того, що ми готові, рішучі та надійні – на землі, в повітрі та на морі".

Також він зазначив, що начальники штабів окреслили процедури для приєднання інших країн до Коаліції.

Крім того, у вересні наступного року в Парижі відбудеться зустріч на рівні міністрів.

"Зрештою, ми маємо намір продовжувати нашу роботу над гарантіями безпеки, які стануть основою справедливого та тривалого миру. Я хочу чітко заявити: підтримка України – це інвестиція у нашу власну безпеку", – наголосив Макрон, додавши, що "ті, хто думає, що війна зупиниться на кордонах України, якщо ми поступимося або будемо шукати шляхи пристосування до агресора, помиляються".

Макрон підкресдив, що історія європейського континенту "навчила нас ціні поступки агресії, і ми більше не зробимо цієї помилки".

"Я хочу звернутися безпосередньо до європейців. Те, що ми тут будуємо, призначене не лише для України; це демонстрація того, що Європа може забезпечити власну безпеку, захищати свої інтереси та діяти єдно, сильно та без наївності щодо намірів Москви.

Ця коаліція є найконкретнішим доказом цього", – заявив французький лідер.

Окремо він наголосив, що для Франції 14 липня велика честь не лише провести традиційний парад французьких збройних сил, але й приєднатися до "українських друзів, які пройдуть з нами та проілюструють це стратегічне пробудження та нашу єдність".