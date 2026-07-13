Макрон оголосив про домовленість з Україною про ліцензійні угоди на ААSM, Aster 30 та Scalp

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про досягнення угоди про ліцензоване виробництво в Україні керованих бомб AASM, зенітних ракет Aster 30 та крилатих ракет Scalp.

"Також передаються радіолокаційні системи разом із додатковими ракетами. І ми домовилися про ліцензійні угоди на нові можливості ААSM, Aster 30 та Scalp, що дозволить нам набагато швидше створювати ці можливості з нашими українськими партнерами та на українській землі", – сказав він на пресконференції за результатами засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Макрон додав, що між країнами також було узгоджено "кілька інших, більш конфіденційних питань". Він наголосив, що Україна має нагальні потреби, зокрема у сфері протиракетної оборони.

Французький лідер відзначив присутність представників оборонної промисловості в Парижі, що "дозволило і продовжуватиме дозволяти дуже конкретне прискорення розвитку протиракетної оборони України".

"По-перше, продовжуючи надавати Україні можливості, необхідні для захисту її повітряного простору, цивільного населення та критичної інфраструктури, а по-друге, дозволяючи виробництво нових можливостей за ліцензією. Президент Трамп вже оголосив про це щодо виробництва перехоплювачів для батарей Patriot. Ми вирішили зробити це для ракет Aster, якими озброєні системи Sampt, які ми розробляємо разом з Італією, і кілька інших країн уклали ліцензійні угоди", – розповів президент.

Окремо він також наголосив на важливості об'єднання "наших сильних сторін та досвіду для розробки нових можливостей", що є метою проєкту FREJYA.