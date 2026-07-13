Наступне засідання Коаліції охочих відбудеться в Україні – Зеленський

Учасники сьогоднішнього засідання Коаліції охочих погодилися провести наступу зустріч в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок.

"І важливо, що наступну зустріч Коаліції охочих ми домовились провести в Україні", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини після засідання Коаліції охочих у Парижі.

Президент повідомив, що до зустрічі доєдналися 40 учасників, під час неї лідери, зокрема обговорили підготовку української енергетики до зими. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку партнерів у цьому питані.

Також глава держави подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за готовність вже в цьому році підтримати Україну додатковими системами ППО.

"Дякую, Еммануель, тобі особисто за готовність надати ліцензії. Це серйозний крок вперед, це дуже допоможе. Ліцензії на Aster, SCALP – це важливі рішення", – зазначив він.

Президент також анонсував нові оборонні пакети для України, і повідомив, що цього тижня має бути 21-ий пакет санкцій ЄС.