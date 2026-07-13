Україна планує придбати 16 винищувачів Rafale, перші з яких будуть в українському небі у 2028-2029 рр. – Макрон

Україна планує придбати 16 французьких винищувачів Rafale, перші з яких мають з'явитися в українському небі вже у 2028-2029 роках, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"...щодо модернізації української винищувальної авіації – це проєкт придбання 16 літаків Rafale разом із відповідним озброєнням, перші з яких мають з'явитися в українському небі вже у 2028-2029 роках. Підготовка пілотів розпочнеться вже найближчими місяцями", – сказав він на пресконференції за результатами засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Також в контексті протиповітряної оборони Макрон зазначив, що "йдеться про придбання Україною першої партії батарей SAMP/T нового покоління, які доповнять системи, що будуть поставлені разом з ракетами найближчими тижнями".

Він запевнив, що Париж має намір продовжувати підтримувати Україну "ще швидше та сильніше", і зустріч Коаліції охочих "стала моментом прискорення та виконання зобов'язань, взятих за останні місяці".

"Це стосується фінансової підтримки, узгодженої в рамках передєвропейської угоди на 90 мільярдів євро, до якої приєдналася Велика Британія, і я дякую прем'єр-міністру за це, а також зобов'язань, взятих в Анкарі, на 70 мільярдів євро, перші виплати яких щойно були здійснені", – розповів президент.

Говорячи про військову підтримку, Макрон зазначив, що сьогодні вдень вони узгодили з президентом України Володимиром Зеленським дорожню карту між двома країнами, "реалізуючи те, що було принципово узгоджено в листопаді минулого року щодо нашої двосторонньої співпраці".