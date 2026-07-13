Український та угорський омбудсмени домовились про механізми взаємодії

Український та угорський омбудсмени Дмитро Лубінець та Імре Югаз, що вранці прибув до України з візитом, домовились про створення конкретних механізмів, які допоможуть зробити співпрацю між інституціями "дієвою та корисною для громадян України й Угорщини".

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з Уповноваженим з основоположних прав Угорщини Югазом Імре.

"Наша зустріч із доктором Імре Югазом була тривалою та предметною. Ми говорили про конкретні механізми, які допоможуть зробити співпрацю між нашими інституціями дієвою та корисною для громадян України й Угорщини. За результатами зустрічі вдалося досягти низки важливих домовленостей", – написав Лубінець у Телеграмі у понеділок увечері.

За словами Лубінця, домовлено про створення постійно діючої робочої групи. "Запропонував створити постійно діючу робочу групу між нашими інституціями для оперативного реагування на можливі порушення прав громадян обох держав. Наш принцип простий: якщо виникає проблема – ми вирішуємо її спільно, швидко та в постійному контакті. Вдячний угорським колегам, які підтримали цю ініціативу. Уже розпочинаємо роботу над її реалізацією", – написав Лубінець.

Також він повідомив про домовленість щодо спільних моніторингових візитів. "Маємо позитивний досвід співпраці з румунською колегою, тому запропонував започаткувати аналогічний формат взаємодії й з угорською стороною. Найближчим часом плануємо провести дзеркальні моніторингові візити. В Україні разом відвідаємо заклади освіти, дитячі садки, а також проведемо зустріч із представниками угорської національної меншини (спільноти). У відповідь здійснимо аналогічний візит до Угорщини, щоб ознайомитися з практикою захисту прав українських громадян та громадянок. Цю ініціативу також підтримано", – наголосив Лубінець.

Він також повідомив про прохання до угорської сторони "приділяти особливу увагу питанням захисту прав українців, які перебувають на території Угорщини, та оперативно реагувати на можливі порушення їхніх прав".

"Окремо звернувся до угорської сторони з проханням підтримати набуття Україною статусу спостерігача в Агентстві Європейського Союзу з основоположних прав (FRA). Вдячний доктору Імре Югазу за готовність підтримати це прагнення та взаємодіяти з Україною на міжнародному рівні", – зазначив Лубінець.

Також він повідомив про те, що запропонував підписати Меморандум про співпрацю між інституціями. "Документ стане основою для системної взаємодії, регулярного обміну інформацією та реалізації спільних ініціатив. Уже розпочинаємо спільну роботу над підготовкою його тексту", – додав він.

"Сусіди мають залишатися добрими сусідами" – влучно зазначив під час нашої розмови Імре Югаз. Тому я щиро дякую моєму колезі та всій угорській делегації за відкритість, конструктивний діалог і готовність переходити від слів до конкретних спільних дій", – резюмував український омбудсмен.