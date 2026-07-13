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Парламент Угорщини проголосував за відставку президента країни

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Парламент Угорщини проголосував за відставку президента країни

У понеділок парламент схвалив пакет конституційних реформ, у якому, зокрема, йдеться про дострокову відставку президента Тамаша Шуйока.

Як повідомило інтернет-видання Telex, поправки до законодавства схвалено 139 голосами "за" і шістьма "проти".

Тепер президент Угорщини має п'ять днів на підписання заяви про відставку або на передачу справи до Конституційного Суду.

Після перемоги на парламентських виборах новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр неодноразово закликав президента країни подати у відставку.

 

#угорщина #парламент #рішення #президент
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