Терехов обговорив на зустрічі з Зеленським відновлення, розвиток промисловості та боротьбу із бідністю

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в неділю обговорив з ним низку питань, які стосуються прифронтових територій, економічного зростання всієї країни під час війни, а також післявоєнного відновлення.

"Ми говорили про ситуацію в Харкові, на прифронтових територіях, в країні і загалом. Про порядок денний програм і ініціатив, потрібних для стійкості і майбутнього розвитку України", – розповів Терехов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", назвавши розмову із Зеленським "дуже предметною і змістовною".

Голова АПМГ повідомив, що обговорювалась важливість стимулів для розвитку промисловості. "При цьому машинобудування і оборонна промисловість мають бути серед головних пріоритетів. Це дасть нові робочі місця із гідною заробітною платою, надходження до бюджету, стабільний експорт продукції із високою доданою вартістю", – сказав Терехов.

Мер Харкова також повідомив про обговорення з президентом широкої програми державного будівництва доступного житла: "це апробований в багатьох країнах рецепт для прискорення повоєнного або посткризового відновлення".

Також обговорювалась необхідність швидкого розвитку енергетики та перебудови її моделі для активізації промисловості і будівництва. "Ставка на відновлювальні джерела, розподілену генерацію, розвиток сучасних мереж передачі енергії для зниження її втрат", – розповів Терехов.

"Ми говорили і про те, що вже зараз потрібно шукати ідеї і рішення, які забезпечать відновлення. Впроваджувати ефективні антикризові, стабілізаційні рішення і, водночас, думати над тим, яка стратегія зможе вивести країну на трек відбудови. Адже, коли настане довгоочікуваний мир все потрібно буде робити чітко і швидко. Ані зараз, ні тим більше після війни не можна допускати стагнації. Повільні темпи економічного зростання, точкові інвестиції, слабка динаміка робочих місць, консервація соціальних видатків, низькі темпи зростання доходів людей – це пастка для економіки і для суспільства", – сказав він, додавши, що наявність стратегії є фактично єдиним шляхом, щоб цього уникнути".

"У свою чергу економічний розвиток дасть стимули для активної соціальної політики, боротьби із бідністю. Допомога людям, створення суспільства добробуту, з моєї точки зору, це безумовний пріоритет. Адже добробут – головна умова для того, щоб в Україну повертались люди, створювались сім'ї, народжувались діти. Люди наш пріоритет. Ось власне про що ми здебільшого говорили з президентом", – сказав Терехов.



Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.