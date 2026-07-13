До 12 зросла кількість постраждалих через удар окупантів по комерційному судну в Одеському регіоні

До 12 зросла кількість постраждалих через атаку російського безпілотника по комерційному судну в Одеському регіоні, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по комерційному судну в Одеському районі. П'ятеро людей загинуло. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу. Семеро людей госпіталізовано, їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще п'ятьом медичну допомогу надано амбулаторно", – написав він у телеграм.

Раніше повідомлялось про п'ять загиблих та 10 поранених. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу.