Політологи заявляють про ризики заміни міністра оборони та запит на структурні зміни в уряді

Політичний експерт Костянтин Матвієнко заявляє про наявність ризиків заміни очільника Міністерства оборони Михайла Федорова, при тому, що називає його діяльність на цій посаді ефективною в порівнянні з минулими керівниками українського оборонного відомства.

"Федоров показав себе ефективним на цій посаді. Резніков чи Умєров ну просто взагалі і поруч не стояли з тим, що здалося зробити Федорову. Особливо я б відзначив налагодження співпраці з Старлінком – це дуже важливо. Я знаю про конфлікт Сирського і Федорова, але, як на мене, все-таки Федорова треба було б зберегти. Міністра внутрішніх справ Клименка можуть запропонувати на посаду міністра оборони, але, як на мене, треба зберігати Федорова", – сказав Матвієнко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначає наявність тиску на Федорова, особливо з боку низки народних депутатів та можливість призначення на його місце Клименка, але назвав це помилковим в контексті проблем з мобілізацією. "Зараз за рахунок повного перезавантаження уряду є можливість різних груп впливу все ж таки десь змістити того ж міністра оборони. Ми ж чуємо, що там Клименка хочуть ставити, хоча я вважаю, що це може бути помилкою: я особисто вважаю незадовільним стан мобілізації зараз, зокрема це прогалини по роботі МВС, а ставити очільника МВС і казати, що він має посилити мобілізацію, якось дивно", – пояснив він в коментарі агентству.

Також експерт зазначив, що є вірогідність заміни низки інших міністрів, згадавши, зокрема, віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, а також нагадавши, що очільники двох міністерств досі перебувають в статусі виконувачів обов'язків, зокрема, в Мінюсті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що на те, що президент Володимир Зеленський вже замислювався над кадровими змінами в уряді, вказує низка зустрічей з різними кандидатами, які він проводив в таких випадках і раніше.

"Зараз ми бачимо схожу історію: він в неділю зустрівся з Корецьким, з Шмигалем, зустрівся з Федоровим – це ключові фігури в нинішньому уряді. І зустрівся з мером Харкова, з Ігорем Тереховим, якого теж називали одним з кандидатів на посаду прем'єр-міністра. І я бачу певні ознаки того, що є і певне вибілювання кандидатури Терехова, просування його. Поки я схиляюсь до того, що більш вірогідний сценарій, що Терехов може стати віце-прем'єром, який буде опікуватися інфраструктурою, комунальним сектором і прифронтовими регіонами. Тобто, масштабувати позитивний досвід Харкова на інші прифронтові регіони і в цілому на країни. Але поки президент не озвучив свого рішення", – сказав Фесенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він наголошує, що Терехов "точно сприймається як найбільш успішний мер в Україні. Особливо, коли йдеться про прифронтове місто таке, як Харків, тому, це одна з найбільш перспективних політичних фігур".

Стосовно міністра оборони, експерт наголошує, що Федоров є членом президентської команди, і президент дуже поважає як ефективного менеджера, але той "явно претендує на самостійну роль, зокрема, в реформаторських процесах, в своїх відомствах, можливо, і в уряді теж, а у президента інша модель – вона централізована".

"По Федорову певний ризик є. Це пов'язано з напругою, яка склалася навколо нього. Різні джерела про це повідомляють. Навіть парламентські інсайдери, які підтримують Федорова, підтримують завжди, вони кажуть, що є ризик, що саме "Слуги народу" можуть не підтримати Федорова, якщо його кандидатура буде на міністра оборони… Кажуть, що є напруга з деякими впливовими людьми у фракції "Слуга народу", є напруга в стосунках з Сирським, кажуть, і є загострення жорсткої конкуренції з проявами політичної напруги на ринку зброї. А це якраз те, чим займається Міністерство оборони. Тому нібито розглядається сценарій заміни міністра оборони", – зазначає Фесенко.

Він припустив, що цю посаду може зайняти Клименко, з яким також Зеленський зустрічався в неділю. "Але я думаю, що президент ще не визначився остаточно. Міняти міністра оборони кожні півроку не зовсім, мабуть, правильна ідея – така постійна колотнеча в умовах війни в стратегічно важливому міністерстві. Тому цілком вірогідно, що Федоров може залишитись на цій посаді", – припустив Фесенко.

Експерт не виключив можливості "рокіровки" та призначення обох міністрів віцепрем'єрами, " щоб зняти напругу в процесі голосування, уникнути певних протиріч і зберегти дуже цінного гравця". "Клименко може стати віце-прем'єром – куратором силових відомств плюс Міністерство оборони, віце-прем'єром – міністром оборони. Плюс кураторство над цим силовим блоком і правоохоронним блоком. А Федоров може отримати окремий статус віце-прем'єра, можливо, який буде займатися вирішеннями питань закупівлі зброї для України, можливо, і деякими іншими питаннями. Такий варіант цілком вірогідний… Поки що, я думаю, що ще сам Зеленський не визначився", – сказав він.

Також, за словами Фесенка, є певний ризик заміни міністра закордонних справ Андрія Сибіги, що пов'язано з напруженою ситуацією в стосунках з Польщею та іншими європейськими країнами. "Є чутки про те, що Кислиця – нинішній перший заступник керівника Офісу президента України, колишній перший заступник міністра закордонних справ – може стати новим міністром. Але це все буде вирішувати президент. Якраз кандидатури міністра закордонних справ і міністра оборони – це прерогатива президента за Конституцією", – наголосив він.

Фесенко також зазначив, що Зеленський "не просто заявив про кадрові зміни – він сказав про нову політичну стратегію". "Я не думаю, що буде до України змінюватися зовнішня і внутрішня політика, але думаю, що будуть ключові пріоритети: наприклад, зовнішні політики – це зростання ваги американського напряму зараз, і думаю, що можуть бути певні тактичні корективи на європейському напрямі. Тому, можливо, зміна віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Внутрішній напрям теж важливий – якраз більше уваги до прифронтових регіонів, підготовка до зими, тому що досвід цієї зими засвідчив – проблеми були великі і ризики на нову зиму теж великі, тому готуватися треба. І цим якраз будуть займатися і Корецький, і Терехов, і Шмегаль, так що це теж один з пріоритетів", – пояснив він.

Експерт припустив можливість реструктуризації уряду і зазначив, що "ситуація не нова – ми проходили через це вже декілька разів: укрупнення, потім роз'єднання".

Матвієнко, коментуючи можливість структурних змін в уряді, розкритикував поєднання в одному міністерстві сільського господарства і довкілля". "Я сподіваюся на виділення. Цього не буде, я розумію, але це треба робити – Мінохорони довкілля має бути окремо, тобто це той природничий прокурор, який забезпечує охорону довкілля, збереження національно-природного багатства".

При цьому він вважає, що Мінекономіки та Мінінфраструктури можуть бути поєднані. Стосовно виділення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, до якого воно було приєднане у 2019 році, експерт зазначає, що "спочатку треба розуміти програму уряду, а тоді вже дивитися інструменти – чи агрополітику треба залишати в економіці". "Я схиляюся до думки, що те, що стосується землекористування – агрополітика плюс лісове господарство – треба виносити в окреме місце. Але тут я не маю повної інформації, що уряд збирається робити", – зазначив Матвієнко.