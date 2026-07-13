Перший підземний дитячий садок відкрився у Пісочині Харківської області

У Пісочині почав працювати підземний дитсадок, розрахований на 260 дітей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До закладу подано понад 250 заяв на зарахування дітей. Це підтверджує, наскільки потрібними є такі проєкти",-написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, це перший підземний дитячий садок в Україні. Захисна споруда має 8 навчальних приміщень, медпункт, кімнату для харчування, санітарні кімнати та душові. Підземна частина садочка з'єднана безпечними переходами з наземними корпусами, щоб діти могли перейти до укриття, не виходячи на вулицю. У закладі облаштовано ліфт та безпороговий доступ до всіх приміщень. Споруда обладнана двома централізованими джерелами електроживлення та двома генераторами, розташованим всередині й зовні будівлі.

Синєгубов зазначив, що наземну частину дитсадка було реконструйовано: фасад утеплений, покрівля та вікна замінені, групові приміщення відремонтовані", – зазначив Синєгубов.

"Окремим напрямом проєкту стало відкриття першої в Україні спеціальної групи для дітей з особливими освітніми потребами. Підготовлені всі необхідні фахівці й приміщення Вартість проєкту склала 168 мільйонів гривень. Це гроші з бюджетів різних рівнів (державного, обласного й місцевого).



