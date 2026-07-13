Рада розгляне заяву Свириденко про відставку на найближчому засіданні – Арахамія

Верховна Рада розгляне заяву Юлії Свириденко про відставку на найближчому засіданні, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

"Верховна Рада розгляне заяву Юлії Свириденко про відставку на найближчому засіданні. Дякуємо Юлії Анатоліївні за роботу на чолі уряду в найважчі часи. Впевнений, що її досвід обов'язково принесе користь державі там, де потрібне посилення", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Арахамія також заявив про підтримку озвучених президентом напрямів зміни стратегії. "Ми в парламенті підтримуємо озвучені президентом Володимиром Зеленським напрями зміни політичної стратегії. Україна перебуває на новому етапі боротьби за незалежність, ми бачимо як зростають наші бойові можливості, разом з тим потрібно посилюватися зсередини, впроваджувати плани стійкості, оперативніше реагувати на такі виклики, як атаки на АЗС, обстріли прикордонних територій, удари по інфраструктурі", – написав він.

Арахамія також звернув увагу на важливість "роботи з партнерами, нашими сусідами".

"Якісь напрямки потрібно зберегти, якісь посилити, а окремі з них потребують нової основи. Це диктує необхідність змін у широкому контексті. Для цього ми як народні депутати маємо забезпечити необхідні рішення та нормативну базу. Впевнений, що парламент зі своєю роботою впорається і наша держава стане ще сильнішою, особливо зараз, коли тиск на ворога збільшується, а наші союзники та партнери відновили віру у здатність України перемагати", – наголосив він.