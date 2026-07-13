Зеленський розраховує, що система FREYJA запрацює протягом року

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що антибалістична система FREYJA запрацює протягом наступних 12 місяців.

"Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо FREYJA в роботі. Загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Це один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому FREYJA має стати реальністю", – сказав Зеленський під час засідання Антибалістичної коаліції у Франції у понеділок.

За словами президента, Європа має наростити спроможності у сфері протиракетної оборони, оскільки потреба в захисті від балістичних ракет перевищує наявні можливості.

"Наш розрахунок такий, що у світі буде більше балістичних ракет. І антибалістики має бути щонайменше достатньо. Саме цим ми й займаємося. Європа може стати світовим лідером у виробництві високоякісних антибалістичних систем, без політичної залежності", – зазначив він.

Президент також наголосив, що європейські країни самі зможуть визначати необхідну кількість таких систем і місця їхнього розгортання, що, за його словами, створить нову стратегічну ситуацію для безпеки континенту.

"Європейці самі зможуть вирішувати, скільки систем потрібно Європі та де їх слід розміщувати. Це створило б стратегічно нову ситуацію. Кожна європейська система додаватиме свою силу та надаватиме різним частинам Європи стратегічну основу для захисту", – зауважив глава держави.