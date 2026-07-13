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До парламенту надійшла заява про відставку прем'єр-міністра Свириденко – Стефанчук

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До парламенту надійшла заява про відставку прем'єр-міністра Свириденко – Стефанчук

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури", – написав він у Facebook у понеділок.

Стефанчук подякував Свириденко за роботу на чолі уряду "у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу"

Він також побажав їй успіхів у подальшій діяльності.

 

#свириденко #відставка #уряд
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