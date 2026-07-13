Одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранень вдень через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Людина загинула, ще дев'ятеро дістали поранень вдень через російські обстріли населених пунктів області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Синельниківському районі росіяни били по Васильківській, Раївській та Петропавлівській громадах... Загинув 73-річний чоловік. Ще троє чоловіків дістали поранень… На Нікопольщині... у важкому стані до лікарні доправили 40-річного чоловіка. Жінки 26 та 57 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один 50-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", – написав він у Телеграм.

За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Новопільській громаді Криворізького району постраждали двоє чоловіків 42 і 49 років. Обидва госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Загалом за день ворог понад 50 разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Ганжа повідомив про численні руйнування та пошкодження житла, інфраструктури та промислових підприємств.