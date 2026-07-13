Зеленський про створення антибалістичної коаліції: Чим більше Україна матиме засобів ППО, тим вища ймовірність, що Путін сяде за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення антибалістичних спроможностей України є одним із ключових чинників для завершення війни, та подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за організацію першого засідання Європейської антибалістичної коаліції.

"Сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України. Вони не менш важливі, ніж дипломатичний чи економічний тиск на російську економіку війни або активні операції на передовій. Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме", – сказав Зеленський.

Він подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за організацію першого засідання Європейської антибалістичної коаліції.

"Я вдячний Президенту Макрону за організацію та проведення першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції. Також дякую радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які сьогодні зібралися тут", – зазначив він.

За словами Зеленського, робота над спільною системою FREYJA не має на меті замінити вже наявні системи протиповітряної оборони.

"Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство у понеділок ,13 липня, оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.

"Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаюче значення оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про початок створення виключно оборонної коаліції з питань протиракетної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу", – йдеться у заяві на сайті Єлисейського палацу.

Лідери наголошують, що визнають унікальний досвід України, набутий у захисті від російської агресії. Так, за допомогою цієї Декларації країни Європи прагнуть встановити спільні оперативні вимоги, спільні технічні робочі групи, чіткі механізми управління та дорожню карту для досягнення перших оперативних можливостей Коаліції – відповідно до конституційних домовленостей країн та міжнародних зобов'язань.

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