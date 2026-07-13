Одна людина загинула, є постраждалі через атаку дрону окупантів на Полтавщину – ОВА

Стало відомо про загибель людини через атаку російського безпілотника у Миргородському районі, ще дві людини зазнали поранень, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вдень ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння у Миргородському районі. Виникла пожежа господарської будівлі, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Попередньо, відомо про трьох травмованих людей. Їм надається уся необхідна допомога", – написав він у Телеграмі.

Пізніше Дяківнич повідомив що від отриманих травм один із поранених помер у лікарні.