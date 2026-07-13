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У Дружківці на Донеччині залишається близько 4 тис. людей – обладміністрація

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У Дружківці на Донеччині залишається близько 4 тис. людей – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

У Дружківці (Донецька обл.), місті без будь-якої інфраструктури через російську агресію, лишається чотири тисячі людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Близько 4 тисяч людей досі залишаються в Дружківці, попри те, що в місті немає електро-, водо- і газопостачання. Росіяни продовжують щодня обстрілювати наші міста з усіх наявних видів озброєння", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його словами, обстановка на Донеччині з кожним днем все складніша і складніша. Ворог збільшив кількість обстрілів керованими авіабомбами, ствольною артилерією, шахедами, герберами, дронами на оптоволокні.

В етері телемарафону Філашкін зазначив, що від початку року з Донецької області виїхало понад 70 тисяч людей. Наразі на Донеччині лишається 128 тисяч цивільних. З них 4 тисячі людей лишаються у Дружківці.

#донеччина #атаки_рф #дружківка
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