У Дружківці на Донеччині залишається близько 4 тис. людей – обладміністрація

У Дружківці (Донецька обл.), місті без будь-якої інфраструктури через російську агресію, лишається чотири тисячі людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Близько 4 тисяч людей досі залишаються в Дружківці, попри те, що в місті немає електро-, водо- і газопостачання. Росіяни продовжують щодня обстрілювати наші міста з усіх наявних видів озброєння", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його словами, обстановка на Донеччині з кожним днем все складніша і складніша. Ворог збільшив кількість обстрілів керованими авіабомбами, ствольною артилерією, шахедами, герберами, дронами на оптоволокні.

В етері телемарафону Філашкін зазначив, що від початку року з Донецької області виїхало понад 70 тисяч людей. Наразі на Донеччині лишається 128 тисяч цивільних. З них 4 тисячі людей лишаються у Дружківці.