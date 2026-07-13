Представники ЄК відвідали з моніторинговим візитом одну з громад Запорізької області

Представники Генерального директорату Європейської Комісії (ЄК) з питань цивільного захисту та операцій з надання гуманітарної допомоги (DG ECHO) та партнери проєкту "СИЛА" (SYLA) ознайомилися з результатами реалізації проєкту та роботою Центру безпеки громади у Широківській громаді Запорізької області.

“Під час візиту учасники обговорили з представниками місцевої влади актуальні безпекові виклики, з якими стикається громада, а також напрацьовані механізми реагування на надзвичайні ситуації. Окрему увагу приділили взаємодії органів місцевого самоврядування, екстрених служб і гуманітарних організацій задля підвищення готовності та стійкості громади”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у Фейсбуці у понеділок.

В УЧХ зазначили, що такі моніторингові візити є важливою складовою реалізації проєкту, адже дають змогу оцінити досягнуті результати, обмінятися досвідом між партнерами та визначити подальші кроки для посилення підтримки громад.

Проєкт "СИЛА" спрямований на зміцнення спроможності громад реагувати на надзвичайні ситуації, розвиток місцевих механізмів готовності та підвищення стійкості населення. Його реалізує УЧХ у партнерстві з Данським і Німецьким Червоними Хрестами, організаціями ACTED та IMPACT за фінансової підтримки Європейського Союзу.