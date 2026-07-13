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Україна і ще 9 країн оголосили про створення антибалістичної коаліції – декларація

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Україна і ще 9 країн оголосили про створення антибалістичної коаліції – декларація

Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство у понеділок ,13 липня, оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.

"Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаюче значення оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про початок створення виключно оборонної коаліції з питань протиракетної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту, який має працювати швидкими темпами з розвитку протиракетного потенціалу", – йдеться у заяві на сайті Єлисейського палацу.

Як зазначається у декларації, лідери вважають, що захист Європи вимагає глобального рішення інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та подолання майбутніх ракетних загроз – розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці.

"Вона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями. Об’єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо створити спільний потенціал протиракетної оборони для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цьому. Ми робимо це не проти будь-яких народів, а для захисту наших власних", – йдеться у заяві.

Лідери наголошують, що визнають унікальний досвід України, набутий у захисті від російської агресії. Так, за допомогою цієї Декларації країни Європи прагнуть встановити спільні оперативні вимоги, спільні технічні робочі групи, чіткі механізми управління та дорожню карту для досягнення перших оперативних можливостей Коаліції – відповідно до конституційних домовленостей країн та міжнародних зобов’язань.

"Ми будемо прагнути підтримувати спільну дослідницьку та розробницьку діяльність у рамках Флагманського проєкту, зокрема шляхом вивчення відповідних можливостей фінансування та сприяння посиленню обміну даними та інформацією", – йдеться у декларації.

Членами-засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія.

Зазначається, що Коаліція залишається відкритою для інших країн, які поділяють її принципи та цілі.

9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи "Фрея".

#угода #коаліція #антибалістика
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